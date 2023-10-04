Папе Зеленского назначили пожизненную стипендию

Правительство Украины назначило отцу президента страны Александру Зеленскому пожизненную стипендию в размере трех прожиточных минимумов, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте украинского кабмина, говорится, что с 1 сентября 2023 года Зеленскому-старшему и еще 119 научно-педагогическим работникам назначена стипендия за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования». Отмечается, что «Александр Семенович Зеленский в Государственном университете экономики и технологий в Кривом Роге является заведующим кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения».

Следует напомнить, что в два года назад отцу главы киевского режима уже пытались назначить пожизненную стипендию, тогда депутаты Верховной рады 2 сентября 2020 года вынесли вопрос на повестку дня, но по непонятным причинам – не рассмотрели.

Киев, Иван Бабурин

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