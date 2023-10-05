Президент Украины Владимир Зеленский на полях III саммита Европейского политического сообщества в Гранаде в четверг, 5 октября, заявил, что во время встречи с канцлером ФРГ Германии Олафом Шольцем выпросил у него дополнительную систему Patriot на зимний период, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Содержательная встреча с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы. Это также защита Европы и

Гранада, Иван Бабурин

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