В Киеве заявили, что у них оружия осталось «на месяц-полтора»

Председатель временной специальной комиссии (ВСК) в Верховной раде Украины по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова в четверг, 5 октября, заявила, что если в США не проголосуют за дополнительное выделение средств для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора.

В ходе выступления на телемарафоне Устинова сказала: «Я могу сейчас сказать, если в США не будет проголосовано дополнительное выделение средств для Украины, то оружие у нас закончится через месяц – полтора. У нас осталось $5 млрд исключительно на оружие, которые есть у Белого дома. Эти $5 млрд – это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-то у наших зарубежных партнеров и прислать нам».

Киев, Иван Бабурин

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