Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в четверг, 5 октября, заявил, что западные союзники будут принуждать Украину подписать мир и отказаться от Крыма и Донбасса, пообещав взамен членство в ЕС и НАТО, – сообщает украинское издание Страна. ua.

Издание пишет, что в эфире в программе Дмитрия Гордона* Арестович* сказал: «Западные союзники скажут Украине: «Забудьте про Крым, Донбасс». А если будете себя хорошо вести, всерьез поговорим про НАТО и ЕС. Но с такой коррупцией, как у нас, никакого НАТО не будет».

«А если Зеленский откажется подписывать мир на таких условиях, его заставят провести выборы. Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее, и который подпишет. Другой картины пока не складывается», – отметил бывший советник главы офиса Зеленского.

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Киев, Иван Бабурин

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