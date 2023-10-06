Киевский режим вышел из договора по борьбе с преступностью с Москвой и Минском

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу, 6 октября, заявил, что его страна вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года, – сообщают СМИ.

ВЫ своем Telegram-канале Мельничук написал: «Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь».

Киев, Иван Бабурин

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