Арестович* призвал провести расследование в отношении главы СНБО Украины

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в пятницу, 6 октября, призвал провести расследование в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова* с целью установить, как и на чем он зарабатывал в 1990-е годы, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что Арестович* в интервью бывшей российской журналистке Юлии Латыниной** сказал следующее: «А это чучело Данилов, про которого нужно еще выяснить, что он там в Луганске делал и откуда у него кличка Мячик. Я думаю, историкам и журналистам предстоит провести расследование, как и на чем он зарабатывал в тогдашней группировке в 1990-е. Потому что люди все помнят, все знают».

* Физлицо признано экстремистом и запрещено в России

**Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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