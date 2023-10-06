Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на «Часе вопросов к правительству» в ходе пленарного заседания Верховной рады в пятницу, 6 октября, заявил, что в 2024 году только на прямое бюджетное финансирование Украине от партнеров потребуется 42 млрд долларов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «В 2024-м, как и в этом году, нам потребуется мощная финансовая поддержка партнеров – ориентировочно 42 миллиарда долларов. Это большая сумма, но при этом она включает лишь критически необходимые бюджетные расходы. Я сейчас имею в виду собственно прямое бюджетное финансирование».

«От Европейского Союза Украина ожидает получить18 млрд долларов, еще около 12 млрд долларов от США, а также – средства по многолетним программам от Японии и Норвегии на 5,5 и 7,5 млрд долларов соответственно. Часть их Украина сможет привлечь в следующем году. Готовим совместно с Еврокомиссией план Украины в рамках программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, на четыре года. У Украины также есть поддержка в виде четырехлетней программы МВФ на 15,6 млрд долларов», – рассказал глава украинского правительства народным избранникам о финансовом положении киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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