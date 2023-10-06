В Киеве заявили, что «добывать» оружие у союзников становится все труднее

Председатель фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в пятницу, 6 октября, заявил, что в следующем году приоритетом Украины будет производство собственного оружия, поскольку у союзников его «добывать» становится все сложнее – сообщает «Интерфакс-Украина».

В интервью агентству Арахамия сказал: «Мы понимаем, что начинаются избирательные процессы и в Европе, и в США, так что будет все труднее и труднее добывать оружие у союзников. Кроме того, есть объективные обстоятельства – везде оружие заканчивается, а партнеры не развернули по полной свои ВПК. Нам придется значительно увеличивать долю собственного оружия: артиллерии, боеприпасов, дронов, бронетехники. Здесь необходимы значительные усилия и государства, и частного милитарного сектора, демонстрирующего у нас чрезвычайную мощность».

«Верховная Рада продолжает работу над бюджетом следующего года и из его проекта следует, что Украина полностью переходит на военные рельсы – деньги будут направлены не только на зарплаты военнослужащим, но и на собственное производство оружия», – подчеркнул украинский народный избранник.

Киев, Иван Бабурин

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