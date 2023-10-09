В МВФ заявили, что ждут от киевских властей усиления сбора налогов

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявил, что в связи с уменьшением международной поддержки украинским властям необходимо начать усливать налоговые и таможенные сборы, а также возобновить проверки бизнеса, – сообщает в понедельник, 9 октября, украинское издание NV.

В интервью изданию представитель МВФ сказал: «Все понимают, что со временем международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования. Это надо учитывать, потому что, в частности, после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. Поэтому власти надо сосредоточиться на усилении возможностей собирать доходы, как налоговые, так и таможенные».

«МВФ ожидает возобновления налоговых проверок украинского бизнеса, приостановленных с начала войны. Это важно с точки зрения фискальной компоненты и усиления государственного управления», – отметил также Гэвин Грей.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»