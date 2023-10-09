Зеленский обвинил Россию в разжигании палестино-израильского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 октября, в своем ежевечернем видеообращении заявил, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, о чем ему «очень четко» сообщила разведка, – сообщают украинские СМИ.

По итогам совещания с руководителями Главного управления разведки (ГУР), Внешней разведки Украины, а также с дипломатами по поводу ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке, в своем видеоролике глава киевского режима заявил: «По имеющейся информации, очень четкой, Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколы и противоречия и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это значительно бОльшая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий».

Киев, Иван Бабурин

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