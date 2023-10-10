В Одесской области после атаки БПЛА повреждена логистическая инфраструктура

В Одесской области в результате ночного удара российских беспилотников повреждения получила логистическая инфраструктура. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер.

«Есть попадание по логистической инфраструктуре. Пострадавших, к счастью, нет», – написал он в своем телеграм-канале. Подробности не приводятся.

В ночь на вторник, 10 октября, в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Одессе, а также в городе Вилково Одесской области, расположенном неподалеку от границы Украины с Румынией.

Одесса, Наталья Петрова

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