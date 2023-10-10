российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 октября 2023, 14:05 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия отбила десять атак ВСУ, уничтожив 580 боевиков и наемников

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. За минувшие сутки было отражено десять атак на четырех направлениях, уничтожены сотни боевиков и наемников киевского режима, а также десятки единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.

На Купянском направлении российские военные отразили четыре атаки, по две удалось отбить на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. ВСУ потеряли до 580 военнослужащих убитыми и ранеными, 25 автомобилей и пикапов, танк, четыре броневика, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», артсистему М777 и пушку М-46.

«В районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. В Донецкой Народной Республике российские силы разбомбили полевой склад с боеприпасами.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 19 беспилотников.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ отразили 14 атак и уничтожили пять групп диверсантов ВСУ за сутки / СМИ узнали о массовом дезертирстве из ВСУ после гибели 120 тысяч украинцев / ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 38 беспилотников / Киев лишился более 3800 боевиков и 58 единиц бронетехники в зоне СВО за неделю / ВС РФ уничтожили мастерскую ВСУ по сборке ударных БПЛА и склады со снарядами к РСЗО HIMARS / Российские войска разбомбили командные пункты ВСУ в зоне СВО / Российская армия отбила четыре атаки ВСУ и уничтожила более 600 боевиков / Минобороны набрало девять резервных полков для СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,