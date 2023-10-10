«Идут активные боевые действия»: армия России продвинулась в Запорожской области

Штурмовые группы российской армии активизировали боевые действия на Васильевском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки – Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта», – написал общественник в своем телеграм-канале.

Рогов отметил, что на данный момент в результате контратакующих действий российские подразделения продвинулись на несколько сот метров.

«Идут активные боевые действия высокой интенсивности», – добавил он, отметив, что потерь в ВС РФ на данный момент нет.

Ранее военные телеграм-каналы сообщали, что контратаке российской армии предшествовала мощная артиллерийская подготовка.

Минобороны России сообщало, что за минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе села Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Потери противника составили более 80 военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46.

Москва, Наталья Петрова

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