«Ситуация идет к созданию Авдеевского котла»: прорвана оборона ВСУ под Авдеевкой

Российские войска прорвали оборону украинской армии на северном фланге Авдеевского направления в районе села Бердичи. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в Донецкой народной республике.

Отмечается, что ВС России ведут бои на окраине населенного пункта, противник вынужден отступать.

По сведениям источников, российские военные также нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления. «Ситуация идет к созданию Авдеевского котла», – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь боец с позывным «Кисляк» сообщил, что цель российских сил – отрезать от снабжения украинскую группировку в Авдеевке. «Возьмем Бердычи, котел закроется рано или поздно», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие оставили ряд позиций на первой линии обороны у Авдеевки. По его словам, под ударом российской артиллерии бойцы ВСУ покинули целый ряд важнейших опорных пунктов вблизи Авдеевки и отошли вглубь.

Гагин добавил, что с раннего утра российские подразделения ведут обстрелы украинских позиций в Авдеевке и ее окрестностях. «По данным разведки, с утра подразделения противника потеряли почти 100 человек. Это убитые и раненые. Более 20 единиц техники выведено из строя. Бои продолжаются», – цитирует советника главы ДНР ТАСС.

По данным Гагина, за последние несколько часов российские войска уничтожили как минимум четыре крупных опорных пункта ВСУ на этом участке фронта.

ВСУ превратили Авдеевку, северный пригород Донецка, в мощный укрепрайон. Украинские войска в том числе с территории Авдеевки обстреливают жилые кварталы Донецка.

Москва, Наталья Петрова

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