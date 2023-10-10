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Вторник, 10 октября 2023, 19:25 мск

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Киев упростил условия импорта «сырья» для производства боеприпасов и БПЛА

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 10 октября, заявил, что Киев снял бюрократические препоны в отношении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Мы сняли бюрократические препятствия на закупки для украинских дронов. Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей беспилотных летательных аппаратов. Это решение обеспечит потребности страны и позволит нарастить выпуск беспилотников.В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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