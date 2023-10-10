Зеленский сообщил украинцам, что он смог выпросить у Румынии снаряды и системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 октября, в своем ежевечернем видеообращении, заявил, что в ходе визита в Румынию договорился о поставках снарядов и об усилении противовоздушной обороны, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Очень хороший визит в Румынию. Плодотворный. Встречи с президентом Йоханнисом, главами палат румынского парламента, с депутатами, премьер-министром. Что достигнуто? Есть хорошие договоренности относительно оружия. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды – «плюс», усиление ПВО – «плюс». Есть еще некоторые вещи, которые готовим. Они будут мощными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для истребителей F-16. Украинские пилоты будут первыми, кто будет там обучаться».

«Я благодарен президенту Йоханнису, всему румынскому политическому классу и обществу. Наши стратегические отношения – это новая сила для всего Черноморского региона.Если удастся реализовать все то, что нами запланировано сейчас и над чем будут работать наши команды, в этой части Европы появится новый источник экономического и безопасного развития. Спасибо всем, кто поддерживает нас! Хорошо, что сегодня смогли усилить нашу оборону!», – добавил также Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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