ВСУ активизировались под Кременной – российские войска отразили более 10 атак

Украинские войска активизировали боевые действия на Краснолиманском направлении. ВСУ бросили основные усилия на прорыв оборонительных рубежей российской армии под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, за последние несколько суток ВС России отразили более десятка атак противника в направлении населенного пункта Кременная. ВСУ осуществляют наступательные действия по направлению к Кременной «с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка», уточнил военный эксперт.

«За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада и юго-запада населенного пункта Кременная нашими войсками отражено более 10 атак украинских боевиков», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Эксперт также сообщил об изменении в тактике ВСУ. «В авангарде наступающих подразделений теперь, как правило, идут украинские радикалы, а следом уже подразделения поддержки, в том числе с мобилизованными гражданами», – отметил он.

Накануне Марочко сообщил, что ВСУ стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки. По его словам, в этот район перебрасываются как личный состав, так и бронетехника.

Москва, Наталья Петрова

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