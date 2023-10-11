В Киеве заявили, что большинство украинцев выступают против выборов президента в 2024 году

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (УЦЭПИ) в среду, 11 октября, заявил, что согласно итогам проведенного исследования более 60% украинцев выступают против проведения общенациональных президентских или парламентских выборов в 2024 году, – сообщают украинские СМИ.

Согласно итогам исследования Центра Разумкова, который проводился в рамках программы содействия общественной активности «Долучайся!» (Присоединяйся), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), к идее проведения выборов на Украине в 2024 году «положительно относятся 15,1% опрошенных украинцев, отрицательно – 63,8%, еще 21,1% респондентов не определились».

На вопрос «ваше отношение к идее проведения общенациональных президентских или парламентских выборов в 2024 году» 36% украинцев ответили – «в стране нет денег на выборы»; 32% – «будет проблематично обеспечить безопасность участникам голосования» и 31% обосновали невозможность проведение выборов «другими причинами».

Респонденты, поддержавшие проведение выборов, аргументируют тем, что это нужно для поддержки демократии в стране (6%), необходимостью сменить власть (5%) или по крайней мере обновить ее (5%), а также «другими причинами».

«Опрос проводился методом face-to-face с 21 до 27 сентября 2023 года. Опрошено было 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не выше 2,3%», – сообщили в Центре Разумкова.

Киев, Иван Бабурин

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