Зеленский потребовал от МВФ и Всемирного банка реальных гарантий долгосрочной финансовой поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский, на 4-й министерской дискуссии в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в среду, 11 октября, потребовал реальных гарантий долгосрочной финансовой поддержки и введения «глобальных» антироссийских санкций, – сообщают украинские СМИ.

Выступая по видеосвязи, глава киевского режима сказал: «В рамках поддержки Украины сейчас необходимо введение мощных и по-настоящему глобальных санкций против военно-политического руководства России, а также конфискация российских активов в целях компенсации причиненного ущерба».

«Также нам нужны реальные гарантии долгосрочной финансовой поддержки для защиты жизни. И когда будет такая поддержка, у агрессоров и террористов не будет иллюзий, что они смогут пережить и что-то выиграть для себя. …Вместе мы можем создать работающую модель того, как обезопасить мир от злых элементов человеческой природы!», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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