США пообещали помогать Украине и Израилю одновременно

Министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге в Брюсселе в среду, 11 октября, заявил, что США ему пообещали продолжать оказывать помощь и Киеву, и Тель-Авиву «столько, сколько потребуется», – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Умеров сказал: «Относительно продолжения поддержки США. Министр обороны США Остин еще раз заверил, что поддержка Соединенными Штатами Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется. США заверили, что они готовы и будут поддерживать и Украину, и Израиль».

«Министр обороны США господин Остин сегодня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и командой заверил, что обе палаты Конгресса поддерживают Украину», – отметил глава минобороны Украины.

Брюссель, Иван Бабурин

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