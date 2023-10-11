Минобороны Украины опубликовало список помощи, обещанный партнерами после заседания в формате «Рамштайн»

Министерство обороны Украины обнародовало перечень военной помощи, обещанной западными партнерами по итогам 16-й встречи в формате «Рамштайн», которая в среду, 11 октября, прошла в Брюсселе, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте минобороны киевского режима, говорится: «По результатам 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) союзников в Брюсселе можем сообщить о части достигнутых договоренностей. Вот неполный перечень действий стран-партнеров по поддержке Украины:

– США: 200 млн. долларов; новый пакет помощи будет включать боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты, усиление авиационного вооружения, противотанковое оружие;

– Великобритания: 115 млн евро – полный пакет помощи для финансирования разминирования и обслуживания техники;

– Дания: передача F-16 в начале 2024 года;

– Финляндия: новый пакет помощи на 95 млн. евро;

– Канада: 25 млн долларов на теплую униформу для военных и подготовку к зимней кампании;

– Бельгия: будет готовить пилотов F-16 и планировщиков миссий, две бельгийские компании Sabena Engineering и Patria Bec окажут существенную техническую поддержку флоту F-16. Бельгия снова примет на обучение отряд украинских технических специалистов. С 2025 года Бельгия предоставит Украине истребители F-16;

– Норвегия: 18,5 млн долларов на разминирование;

– Испания: дополнительные системы ПВО, теплую одежду для военных и генераторы для подготовки к зиме, 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование;

– Германия: усиление украинской системы дополнительными ракетами, а также танки.

– Болгария: подписан меморандум о намерениях между министерствами обороны двух стран, который определяет, но не лимитирует основные направления дальнейшего сотрудничества между странами в сфере обороны. Он, помимо прочего, включает сотрудничество по направлениям кибернетической безопасности, стратегическим коммуникациям, а также предоставление материально-технической помощи. Болгария будет помогать с языковыми курсами для пилотов F-16;

– Литва: 2 зенитно-ракетных комплекса NASAMS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также электрогенераторы, армейские производные кровати и теплая униформа для зимней кампании».

Киев, Иван Бабурин

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