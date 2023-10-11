Повестки на фронт украинцам начнут приносить на рабочие места

Официальный представитель Полтавского областного Территориального центра комплектации (ТЦК) Роман Истомин в среду, 11 октября, заявил, что теперь повестки о призыве на фронт украинцам будут раздавать прямо на работе, – передают украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что Истомин сказал следующее: «Руководители предприятий и учреждений ведут учет военнообязанных, а ТЦК доводит им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию. Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы».

Полтава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»