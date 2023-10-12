ВС РФ уничтожили более 700 украинских боевиков за сутки

Российские войска уничтожили более 700 украинских боевиков в зоне СВО за сутки. Противник 15 раз пытался контратаковать позиции ВС РФ, но был отброшен, рассказали в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» отбила семь атак около Синьковки, Ивановки Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики на Купянском направлении. Уничтожены до 105 украинских военных, танк.

На Красно-Лиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» отразила три атаки противника и ликвидировала до 55 боевиков, две боевые бронемашины под Ямполовкой Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровой в ЛНР.

На Донецком направлении «Южная» группировка трижды разбила штурмовые группы ВСУ при попытке атаковать российские позиции в районе Клещеевки и Первомайского в ДНР. Противник лишился до 340 военных убитыми и ранеными, танка, пяти ББМ.

Группировка ВС РФ «Восток» ликвидировала до 165 боевиков, боевую машину РСЗО «Град» на Южно-Донецком направлении около Урожайного и Новомихайловки в ДНР.

На Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ, уничтожены до 30 военных, танк, две ББМ. На Херсонском направлении ВСУ лишились до 50 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы, склада боеприпасов в районе Берислава.

Авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах. В том числе около Купянска и Берестового в Харьковской области, Белогоровки в ЛНР и Курдюмовки, Авдеевки, Марьинки в ДНР.

Противник лишился склада военной техники около Измаила Одесской области, складов авиационных средств поражения на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области, ангара с десантными катерами под Солончаками Николаевской области, а также трех складов боеприпасов в районе Авдеевки, Орловки и Ласточкино в ДНР.

За сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США, уничтожили 39 беспилотников в небе над Донецкой и Луганской Народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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