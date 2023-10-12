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Четверг, 12 октября 2023, 20:17 мск

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Украинцев начали готовить к «кратковременным» блэкаутам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в четверг, 12 октября, заявил, что его ведомство подготовилось к возможным блэкаутам зимой, но, скорее всего, они будут носить «кратковременный характер», – сообщают украинские СМИ.

В ходе национального телемарафона, отвечая на вопрос, будут ли в новые блэкауты, Галущенко сказал: «Да, безусловно. Если, скажем, будут массированы удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, то блэкауты возможны. Но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер. В минэнерго не питают иллюзий, что зима будет тяжелой».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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