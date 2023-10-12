Зеленский заявил, что Россия единственная, кто заинтересован в палестино-израильском конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 12 октября, заявил, что единственный, кто заинтересован в дестабилизации на Ближнем Востоке и Израиле – это Россия, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Отслеживаем всю информацию вокруг Израиля и в регионе Ближнего востока и поддерживаем контакты с партнерами ради того, чтобы не допустить расширения дестабилизации. Мы четко понимаем, что единственный, кто заинтересован в самом худшем сценарии – это наш враг».

«Благодарю всех в мире, кто прилагает усилия, чтобы регион Ближнего Востока не взорвался, и чтобы террористы ответили за совершенное против Израиля, против их женщин, детей и обычных людей», – заявил Зеленский.

Кроме того, глава украинцев поблагодарил США за санкции против компаний, перевозящих российскую нефть, ПАСЕ за то, что признали «голодомор» геноцидом, а также МОК за то, что отстранил Олимпийский комитет России.

Киев, Иван Бабурин

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