Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с и.о.премьера Нидерландов Марком Рютте в Одессе в пятницу, 13 октября, заявил, что все субъекты глобальной политики должны приложить усилия для недопущения «разгорания» новой войны на Ближнем Востоке, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Обсудили сегодня с Марком ситуацию на Ближнем Востоке. Сейчас важно, чтобы все субъекты глобальной политики приложили усилия, чтобы не допустить региональной эскалации и разгорания новой полномасштабной войны. Террористы заинтересованы в таких шагах, в такой катастрофической дестабилизации. Все в мире, кто ценит жизнь, заинтересованы в том, чтобы террористы отвечали за совершенное и никогда не имели возможности провоцировать войны, и чтобы на Ближнем Востоке были сохранены все наши достижения в сотрудничестве».

Одесса, Иван Бабурин

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