Зеленский просит партнеров одолжить системы ПВО на зиму

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 октября, на брифинге по итогам встречи с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте в Одессе заявил, что попросил некоторые страны-партнеры одолжить системы ПВО на зимний период, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинского режима сказал: «Есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период. Мы обращаемся к некоторым нашим партнерам, чтобы нам предоставили системы на зиму, на зимний период, потому что у них самих их мало. Поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах».

«Руководство страны активно работает над увеличением количества систем ПВО, в том числе для защиты энергетической инфраструктуры и зернового коридора. У нас есть мощный план того, что нам нужно», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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