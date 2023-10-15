Российские военные ударили по элитному подразделению ВСУ в Очакове

Российские войска нанесли удар по базе ВСУ в городе Очаков Николаевской области, уничтожив порядка 20 бойцов одного из элитных подразделений украинской армии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери – около 20 боевиков», – написал он в своем телеграм-канале.

Также Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пунктов левобережья Херсонской области. За минувшие сутки противник выпустил 115 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, уточил он.

По словам Сальдо, жертвами обстрелов стали два мирных жителя в Алешках, один – в Раденске. Еще один житель Алешек получил тяжелые ранения.

В ответ артиллеристы и ракетчики группировки войск «Днепр» подавляли огневые позиции и места дислокации сил ВСУ в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах. «Уничтожен 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными оставили около 30 боевиков», – сообщил губернатор.

Геническ, Наталья Петрова

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