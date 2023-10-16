Данилов пожаловался, что ФСБ РФ в «расшатывает внутриукраинскую дестабилизацию»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 16 октября, заявил, что ФСБ России пытаются «расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации», создавая новую агентурную сеть, а «различные «актеры-разведчики и другого рода аферисты им в этом помогают», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Данилов написал: «Единственный шанс России одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия, а именно, делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю».

«Сейчас, по всем признакам, ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации», – добавил глава украинской спецслужбы.

Следует отметить, что украинское издание, Liga.net пишет, что Данилов, заявляя, что «признаками подобной деятельности является резкая активизация различных «экспертов», «актеров-разведчиков» и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки», намекает на бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Именно они кричат о «провале» контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о «конфликтах» среди военно-политического руководства, призывают принять «хороших русских» и, в конце концов, намекают, что с Россией необходимо договариваться» – написал у себя на странице секретарь СНБО Украины.

Киев, Иван Бабурин

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