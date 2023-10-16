Президент Владимир Зеленский в понедельник, 16 октября, заявил, что во время встречи со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер в Киеве обсудил «справедливое использование замороженных российских активов», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, опубликованном в своем Telegram-канале Зеленский говорит: «Хороший разговор, хорошие сигналы. Обсудили, прежде всего, защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов»

«Киев хочет привлечь частные американские инвестиции в долгосрочные проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, а также заинтересован в участии американских компаний в перестройке украинской энергетической системы», – добавил также глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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