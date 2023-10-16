Арестович* заявил, что реальная функция Данилова* «быть государственным балаболом»

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* в понедельник, 16 октября, заявил, что функция секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова* заключается в том, чтобы быть «государственным балаболом» и «носить слайды» Зеленскому, – сообщают украинские СМИ.

В ответ на обвинение Даниловым в работе на ФСБ России Арестович* на своей странице в соцсетях написал: «У каждого в государстве своя функция. СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия – воюет. У Арестовича* функция – разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у секретаря СНБО – быть балаболом государственным. А нет, он еще носит слайды президенту, я пару раз видел. Иной пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил».

«И если вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и вы занимаетесь непонятно чем, то вспомните, что, кроме ООН, есть еще секретарь СНБО Украины», – добавил бывший советник Офиса Зеленского.

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Киев, Иван Бабурин

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