Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 16 октября, заявил, что проинформировал главу МИД Республики Мальта о необходимости защиты энергетической инфраструктуры от российских атак и о подготовке к зимнему периоду, – сообщают украинские СМИ.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что Ермак рассказал министру иностранных дел Мальты Иену Боргу «о текущей ситуации безопасности и подготовке Украины к зимнему периоду, в частности о необходимости усиления защиты объектов энергетической инфраструктуры от российских атак».

«Нам необходимо разработать эффективную платформу для углубления диалога со странами Глобального Юга, и роль Мальты очень важна для нас», – добавил также руководитель Офиса главы киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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