Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 октября, записал вдеообращение, в котором заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS «себя показали», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – «атакамсы себя показали».

«Сегодня, 17 октября, ночью были нанесены удары по временно оккупированным Бердянску и Луганску», – подтверждает сообщения об атаках по гражданским объектам России украинское здание Liga.net.

Киев, Иван Бабурин

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