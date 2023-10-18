Армия России отбила три атаки ВСУ у Вербового: уничтожены несколько десятков боевиков

Российские военные ночью уничтожили несколько десятков украинских боевиков и один танк при отражении трех попыток ВСУ атаковать российские позиции у села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за ночь подразделения ВС России отбили три атаки противника в районе Вербового, который начал «довольно масштабное наступление».

«В трех волнах наступления уничтожены две единицы техники и точно один танк, а также несколько десятков боевиков ВСУ», – рассказал Рогов (цитата по ТАСС).

Он отметил, что киевский режим продолжает предпринимать попытки наступления на села Вербовое и Новопрокоповка большими силами. По словам общественника, в атаках были задействованы до пяти единиц техники и до 30 военнослужащих ВСУ.

«Отправляют их почему-то без поддержки реактивных систем залпового огня и артиллерии, а с нашей стороны артиллеристы все накрывают», – уточнил Рогов.

Ранее сегодня телеграм-канал «Вестник 1430 полка» сообщал, что по состоянию на 10 часов утра ВСУ начали масштабное наступление на участке Работино – Вербовое.

«В районе Вербового и западнее Работино идут ожесточенные бои. Враг пытается прорвать нашу линию обороны, посылая на штурм волны пехоты до 20 человек при поддержке бронетехники. По наступающим силам противника наносит удар артиллерия и РСЗО», – отмечается в сообщении.

О продолжающих боях северо-западнее и западнее Вербового пишет и телеграм-канал «Дневник десантника». Авторы канала отмечают, что ВСУ подвозят живую силу для атак по позициям ВС РФ, «усиленно работает артиллерия».

Москва, Наталья Петрова

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