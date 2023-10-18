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Среда, 18 октября 2023, 20:31 мск

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Зеленский снова выпрашивал у Макрона системы ПВО

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 октября, в ходе телефонного разговора просил системы ПВО у Эммануэля Макрона, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины. Обсудили черноморский зерновой коридор и мероприятия по обеспечению его защиты».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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