Зеленский снова выпрашивал у Макрона системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 октября, в ходе телефонного разговора просил системы ПВО у Эммануэля Макрона, – сообщают украинские СМИ.
В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины. Обсудили черноморский зерновой коридор и мероприятия по обеспечению его защиты».
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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