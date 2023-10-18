Украинские минюст и минобороны поддержали закон о легализации однополых браков

Депутат Верховной Рады Инна Совсун в среду, 18 октября, заявила, что ее законопроект о легализации однополых браков был поддержан министерствами обороны и юстиции, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Совсун написала: «Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве. Но это еще не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнерстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении. В ближайшее время будет принято решение о регистрации данного законопроекта в парламенте».

«Украинские парламентарии будут иметь пять дней на подписание законопроекта. В случае его одобрения Верховной Радой, законодательство будет включать в себя различные аспекты прав однополых пар, включая их взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследство, социальную защиту, а также права в случае смерти или исчезновения одного из партнеров», – уточнила украинский депутат Совсун.

Киев, Иван Бабурин

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