Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в среду, 18 октября, на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что отныне власти Украины будут официально считать молдавский язык румынским, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Чолаку сказал: «На совместном заседании правительств Румынии и Украины было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный. Я знаю, что нужно еще предпринять некоторые законодательные шаги, в том числе уведомить об этом Европейский совет, но сегодня мы договорились официально считать молдавский язык румынским».

«Молдавский язык – это изобретение Российской Федерации, но после решения правительства Украины молдавский язык теперь вычеркнут», – резюмировал глава румынского кабмина.

Со своей стороны глава киевского режима Зеленский на встрече с Чолаку заявил: «Сегодня принято стратегическое решение, о котором мы говорили, относительно румынского языка, оно является показателем, в каком направлении Киев и Бухарест намерены развивать свои отношения. Я думаю, что это ответ на то, как мы будем и хотим работать вместе».

Киев, Иван Бабурин

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