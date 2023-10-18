В Киеве заявили, что в Новый год Украина будет праздновать начало переговоров о вступлении в ЕС

Глава фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в среду, 18 октября, заявил, что в Новый год Украина будет праздновать начало переговоров о вступление в Евросоюз, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Арахамия сказал: «Новый год, я уверен на 99,9%, мы будем праздновать с вами и уже встречать официальное открытие наших переговоров о вступлении в ЕС. Верховная Рада приняла все законопроекты, рекомендованные Европейским Союзом и необходимые для начала переговоров. По ЕС мы все завершили, осталось несколько законов по нашим международным обязательствам – по МВФ, по финансированию. Мы это сделаем».

Киев, Иван Бабурин

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