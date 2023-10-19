СБУ обвинило РПЦ в создании «православных ЧВК» для войны на Украине

Служба Безопасности Украины (СБУ) в четверг, 19 октября, заявила, что Русская Православная Церковь (РПЦ) создает «православные ЧВК» для войны на Украине, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте СБУ, в частности, говорится: «Служба безопасности разоблачила руководство Русской Православной Церкви на создании собственных частных военных компаний на территории России. По указаниям московского патриархата идет вербовка и боевая подготовка наемников для войны против Украины. …При отборе потенциальных «кандидатов» предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой «опыт».

«Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку «рекрутов» исключительно в стенах Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге, а также на специальных полигонах России», – сообщили в СБУ и добавили: «Напомним, с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры».

Отметим, что ранее сегодня Верховная рада Украины поддержала правительственный законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Закон разработан во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) и дающий юридические основания для запрета УПЦ. «За» такое решение проголосовали 267 народных депутатов, 15 проголосовали «против», двое воздержались.

Киев, Иван Бабурин

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