Киев за девять месяцев потратил на оборону более $ 27 миллиардов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 20 октября, на заседании правительства заявил, что с начала 2023 года на сферу обороны Украина потратила более 1 трлн. гривен ($ 27 339 200 000 по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «За 9 месяцев 2023 года из общего фонда государственного бюджета было израсходовано уже 2 трлн. 119 млрд грн., из них – 682 млрд грн. израсходованы на зарплаты военным, еще 349 млрд грн. на поддержку Вооруженных сил Украины, а именно, на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты. То есть в этом году мы уже израсходовали на нашу оборону более 1 трлн. грн. Собственно, половина всех средств, которые мы тратим в стране, идет на оборону и безопасность».

Киев, Иван Бабурин

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