Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что США будут поставлять ракеты ATACMS на постоянной основе. Киев будет продолжать получать оружие от партнеров, пока не освободит все свои территории, – сообщает в пятницу, 20 октября, «Украинское радио».

В интервью радиостанции Данилов сказал: «Вопрос дальнобойных вооружений является ключевым в переговорах президентов Украины и Соединенных штатов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был прав относительно того, что США будут осуществлять поставки ATACMS на постоянной основе. Это не первое и не последнее получение нами этих ракет. У нас есть договоренность с нашими партнерами о том, что мы используем ATACMS исключительно по нашей территории, которая на сегодняшний день временно захвачена».

«Мы выражаем благодарность нашему президенту за то, что он непосредственно занимается дальнобойным оружием. Общаясь с президентом Соединенных Штатов, каждый раз Владимир Зеленский поднимает именно этот вопрос», – подчеркнул глава украинский спецслужбы.

Киев, Иван Бабурин

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