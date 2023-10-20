Данилов высказал угрозы в адрес депутатов, не проголосовавших за запрет УПЦ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что «народ не забудет депутатов», которые не стали голосовать за закон, запрещающий Украинскую Православную Церковь – сообщает в пятницу, 20 октября, «Украинское радио».

В интервью радиостанции Данилов сказал: «Количество голосов (267 голосов «За», – прим.ред.), которые получил этот законопроект, говорит о том, что сегодня есть достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов его приняли. А тех депутатов, которые не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет».

«Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны, потому что речь идет не о церкви, а об институте, который непосредственно участвует в войне на стороне нашего врага, и который имеет руководство в Москве. Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве – это недопустимая вещь и на этом будет поставлена ​​точка», – подчеркнул секретарь СНБО.

Киев, Иван Бабурин

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