Рогов рассказал о продвижении российской армии в Запорожской области

Российские войска продвинулись вперед на 500 метров у села Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военные достигли успеха на Времевском направлении (стыке Запорожской области и ДНР). ВС России продвинулись вперед на почти 500 метров в районе Приютного после успешных контратак, уточнил он в комментарии ТАСС.

Также российская армия успешно контратаковала у села Полтавка в Запорожской области, где продвижение составило около 200 метров, добавил Рогов.

Вместе с тем, отметил он, ВСУ за минувшие сутки безуспешно пытались прорваться в сторону села Новодонецкое – все атаки отбиты.

Ранее сегодня Рогов сообщал об успешной контратаке ВС России в районе села Вербовое в Запорожской области после отработке по позициям ВСУ из огнеметной системы «Солнцепек». По его словам, российские военные захватили несколько опорных пунктов противника.

Общественник добавил, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону в районе Новопокровки, но получили отпор, передает РИА «Новости».

Мелитополь, Наталья Петрова

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