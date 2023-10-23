С начала года более чем вдвое выросло число украинцев, считающих, что «Россия сможет воевать еще долго»

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные телефонного опроса, согласно которому оказалось, что на Украине с февраля 2023 года вдвое выросло число тех, кто считает, что Россия сможет воевать еще много лет, – сообщают украинские СМИ.

КМИС 29 сентября – 9 октября провел телефонный опрос на тему «Динамика восприятия запаса прочности России в войне против Украины», в результате которого выяснилось, что по сравнению с февралем текущего года более чем вдвое украинцев стали считать, что «Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. Зимой таких было 22%, сейчас – 49%. С 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях».

В пресс-релизе, опубликованном на сайте КМИС, отмечается, что «только на Западе Украины большинство жителей (57%) считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы, хотя даже в этом регионе существенная доля (37%) также склоняются к мнению, что у РФ есть значительный запас ресурсов для длительной войны против Украины. В других регионах уже преобладает мнение о значительном запасе ресурсов России, особенно это касается юга и востока Украины, где так считает большинство населения – соответственно, 58% и 67% (в то же время 32% и 26% считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы)».

«В динамике во всех регионах по сравнению с февралем 2023 года стало больше тех, кто считает, что у России есть значительный запас ресурсов. Наиболее существенный рост распространенности такого мнения наблюдается на юге и востоке Украины. Так, на юге доля тех, кто считает так, выросла с февраля по октябрь 2023 года с 25% до 58%, на востоке – с 19% до 67%», – говорят итоги опроса.

Киев, Иван Бабурин

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