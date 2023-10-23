Зеленский потребовал сохранить внимание к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 23 октября, потребовал, чтобы «внимание мира к Украине и защите международного порядка было сохранено», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел совещание относительно тех международных событий и переговоров, которые готовятся нашим государством на ближайшее время. В частности, уже завтра Крымская платформа и ее парламентское измерение. Внимание мира к Украине, к защите свободы и международного права должно быть сохранено. Сделаем для этого все!»

Следует отметить, что ранее сегодня, глава Евродипломатии Жозеп Боррель также призвал журналистов не забывать об Украине, поскольку в ходе брифинга никто из представителей СМИ не спросил о проблемах Киева.

«Украина пропала из СМИ, из новостей, но не из реальности. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия. Это будет в повестке», – заявил журналистам Боррель.

Киев, Иван Бабурин

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