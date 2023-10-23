Зеленский может исключить из списка коррупционеров 35 тысяч человек

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что если Владимир Зеленский подпишет закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», то из Единого государственного реестра коррупционеров придется исключить 35 тысяч лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, – сообщает в понедельник, 23 октября» «Радио Свобода»*.

В интервью радиостанции Новиков сказал: «На сегодняшний день на подписи у президента есть законопроект, который фактически удаляет из соответствующего реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Это более 10 тысяч лиц, осужденных за уголовные коррупционные преступления. После этого эти лица смогут принимать участие, например, в государственных закупках».

«На данное время в реестр коррупционеров внесены примерно 45 тысяч человек, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в том числе 12 тысяч человек, приговоренных судом за коррупционные правонарушения, 25 тысяч человек, привлеченных к ответственности за административные правонарушения, и 2 тысячи человек – за дисциплинарные правонарушения, связанные с коррупцией. Если закон о праве коррупционеров на забвение вступит в силу, там останется примерно 10 тысяч человек. 35 тысяч человек, в том числе 10 тысяч человек, совершивших коррупционные уголовные преступления, будут «забыты», – подчеркнул Новиков глава НАПК Украины.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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