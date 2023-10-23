Кулеба заявил, что Венгрия пытается выторговать для себя максимум из процесса принятия Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 23 октября, заявил, что Венгрия стратегически заинтересована во вступлении Украины в Евросоюз, но сейчас искусственно создает определенные препятствия, пытаясь выторговать для себя максимум из этого переговорного процесса, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона глава украинской дипломатии сказал: «Венгрия преследует вполне конкретную собственную цель в этом вопросе. Она связана с известными требованиями венгерской стороны по отношению к венгерскому меньшинству на Украине. Они ведут свою игру. Но стратегически интересам Венгрии отвечает членство Украины в ЕС. Стратегически – подчеркиваю. Однако сейчас, Венгрия тактически пытается выторговать для себя максимум из текущего состояния переговорного процесса».

«Как сказал один собеседник президента Зеленского, в ЕС достаточно силы, чтобы на них не влияли решения и рукопожатия Орбана с Путиным», – заявил Кулеба и добавил, что ожидает «положительного заключения Еврокомиссии относительно предпринятых Украиной шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении в союз».

Киев, Иван Бабурин

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