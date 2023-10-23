Ряд украинских депутатов во главе с Арахамией уехали в США просить поддержки

Руководитель фракции Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия в понедельник, 23 октября, сообщил, что члены временной специальной комиссии (ВСК) украинского парламента по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи уехали в США просить поддержки Киева.

В своем Telegram-канале Арахамия написал: «На этой неделе работаем в США вместе с коллегами по ВСК по мониторингу международной помощи. Запланированы десятки встреч с ключевыми лицами, которые влияют на решение о поддержке Украины. На прошлой неделе украинские военные в очередной раз доказали, что помощь союзников используется нами очень эффективно».



«Каждый доллар американских налогоплательщиков, направленный на поддержку Украины, является инвестицией в восстановление глобального порядка, построенного на международном праве. Ведь мы видим, что российская агрессия побуждает к насилию разные террористические режимы. Поэтому, чем сильнее Украина будет на поле боя, тем безопаснее будет мир», – добавил глава фракции Зеленского в Верховной раде.

Киев, Иван Бабурин

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