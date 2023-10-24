Российские военные взяли важную высоту под Авдеевкой и подняли флаг России

Над терриконом в районе коксохимического завода под Авдеевкой в Донецкой народной республике поднят российский флаг. Ожесточенные бои за эту важную высоту шли все последние недели.

Флаг России установили бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России, которые штурмовали стратегически важную высоту, передает RT. Также военнослужащие установили знамя своей бригады.

В телеграм-каналах военкоров и ряда СМИ опубликовано видео, сделанное с коптера, на котором видны поднятые на терриконе флаги.

Взятие под контроль террикона имеет большое значение для дальнейшего продвижения российских войск с целью окружить, а затем освободить Авдеевку. Ожесточенные бои на Авдеевском направлении идут уже третью неделю. Взятие Авдеевки под российский контроль имеет важное значение – именно из этого города ВСУ обстреливают Донецк и его пригороды.

Москва, Наталья Петрова

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