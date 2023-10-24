Проводить выборы Киеву мешают пять проблем

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на совместном брифинге с коллегой из палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой во вторник, 24 октября, заявил, что если Украина решит пять ключевых проблем, то может принять решение о проведении выборов, – сообщает издание «РБК-Украина».

В ходе общения с журналистами Стефанчук сказал: «Чтобы выборы состоялись, нам необходимо решить пять основных проблем. Это – как обеспечить возможность военным голосовать, так и быть избранными. Как обеспечить голосование беженцев. Как организовать выборы на временно оккупированных территориях. Как финансировать выборы в условиях войны и как обеспечить свободный доступ к медиа».

«Я обратился к своим коллегам из многих парламентов с просьбой: дайте, пожалуйста, опыт ваших парламентов, как вы проводили или не проводили выборы во время войны. И сейчас мы обмениваемся опытом», – добавил спикер Верховной рады.

Киев, Иван Бабурин

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